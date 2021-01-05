Голлівудська зірка Емма Стоун чекає на первістка: в мережі оприлюднили фото

Голлівудська кінозірка Емма Стоун, яка у вересні минулого року таємно вийшла заміж за режисера-телевізійника Дейва Маккері, чекає на дитину.

Пара стане батьками вперше. У мережі також оприлюднили знімки вагітної Стоун, на яких помітний круглий живіт. Про це повідомляє видання People.

Про те, коли саме може з'явитися на світ дитина, – невідомо. Свою вагітність Емма Стоун ретельно приховувала протягом декількох місяців. Сама зірка поки відмовляється від коментарів, але в її оточенні розповіли таблоїдам, як почувається актриса.

"Вона здається дуже щасливою і дуже схвильованою тим, що стане матір'ю, – Емма постійно охає і воркує. Вона виглядає чудово, ніби світиться. Стоун залишається дуже активною і щодня займається фізичними вправами", – поділилося джерело з виданням.

Зазначимо, роман Стоун і Маккері почався в грудні 2016 року. До цього Стоун зустрічалася зі своїм партнером із фільму "Нова Людина-павук" Ендрю Гарфілдом. У вересні 2020 пара таємно повінчалася в США.

Емма Стоун відома за такими голлівудськими стрічками, як "Ла-Ла Ленд", "Бьордмен", "Відмінниця легкої поведінки", "Нова Людина-павук", "Фаворитка" "Битва статей" та іншими.

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