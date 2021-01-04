Фіналіст 'Холостячки' – про шоу: краще було б розійтися з Мішиною набагато раніше

Фіналіст популярного реаліті "Холостячка", бізнесмен Олексій Тригубенко вважає, що було б краще, якби Ксенія Мішина сказала йому раніше про те, що не хоче продовжувати спілкування з ним.

За словами чоловіка, такий вчинок він би сприйняв із розумінням. Також Тригубенко зазначив, що дістати відмову, дійшовши до фіналу, було набагато складніше. Про це він розповів в інтерв'ю для видання "Факти".

Як повідомив учасник проєкту, він не шкодує про прихід на шоу. Чоловік заявив, що на "Холостячці" він здобув величезний досвід.

"Це кайфово, коли на кожному етапі відсіюються люди, які тобі не підходять. Адже в житті, буває, роками придивляєшся, спілкуєшся, а у вас немає абсолютно нічого спільного", – підкреслив Тригубенко.

Він додав, що було б краще розійтися набагато раніше з Мішиною. Крім того, чоловік назвав реаліті "сконцентрованою моделлю життя".

Варто зазначити, що Тригубенко зараз не перебуває у стосунках. Учасник шоу заявив, що має минути час, щоб він пішов на нове побачення і закохався. Зараз чоловік приділяє всю свою увагу бізнесу та роботі.

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