Емма Робертс уперше показала свого новонародженого сина. Фото

29-річна голлівудська акторка Емма Робертс, яка народила ще наприкінці грудня, поділилася із шанувальниками знімком, на якому позує зі своїм маленьким сином.

Також вона розсекретила ім'я немовляти – Роудс Роберт Хедлунд. Відповідне фото знаменитість опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

"Дякую 2020 року, що хоч щось він зробив правильно", – підписала кадр акторка.

Варто зазначити, що це перша дитина у Робертс та її обранця Гаррета Хедлунда.

Нагадаємо, Емма Робертс – американська акторка, співачка, авторка пісень і фотомодель. Донька актора Еріка Робертса і племінниця Джулії Робертс. Вона здобула популярність після ролі Едді Сінгер у телесеріалі "Не така".

Серед інших її помітних робіт ролі в таких фільмах, як "Оторва", "Крик 4", "Ми – Міллери" і "Нерв", а також участь у телесеріалах "Американська історія жахів" і "Королеви крику".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Емма Робертс стала першою вагітною жінкою, яка прикрасила обкладинку журналу "Cosmopolitan".