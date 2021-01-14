Еллерт розповів, як склалися стосунки із сином Мішиної після "Холостячки"

Переможець реаліті "Холостячка" Олександр Еллерт заявив, що після фіналу шоу Ксенія Мішина розповіла своєму синові Платону, що тепер вони стануть однією сім'єю. Хлопчик дуже зрадів цій новині.

Такими подробицями Еллерт поділився в інтерв'ю YouTube-програмі "Зе Интервьюер". Нагадаємо, що перше знайомство Олександра із сином Ксенії відбулося в межах шоу. Тоді вони весело проводили час, катаючись на квадроциклах і саджаючи дерева (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

"Коли проєкт закінчився, Ксенія поговорила із сином, сказала йому, мовляв, як ти дивишся на те, що Саша буде жити з нами? Платон зрадів, задоволений, щасливий: "Клас, Саня!". Я там просто розірвав його на квадроциклах, ми ганяли швидше за всіх. І я йому, скажімо так, сподобався", – зізнався Еллерт.

Нагадаємо, що Ксенія Мішина та Олександр Еллерт з'їхалися на третій день після закінчення шоу "Холостячка". Разом із ними живе 8-річний син акторки Платон.

Як повідомляв OBOZREVATEL: