Ексучасницю "Холостяка" помітили з організатором голої фотосесії в Дубаї
Ольга Литвиненко, яка була учасницею восьмого сезону проєкту "Холостяк", позувала на спільному фото з організатором гучної фотосесії в Дубаї Віталієм Гречиним. Архівні знімки були зроблені ще в 2018 році.
Відповідні кадри опубліковані на сторінці чоловіка в Facebook (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки). На них можна побачити групу дівчат в костюмах стюардес, серед яких опинилася і Ольга.
На романтичне реаліті Литвиненко прийшла три роки тому, щоб боротися за серце музиканта Рождена Анусі. В анкеті вона вказала, що працює моделлю. Крім того, на своїй сторінці в Instagram в 2018 році дівчина виклала фотографії в точно такому ж вбранні, як і на кадрах з Гречиним. Під публікацією вона написала, що це був Конгрес бізнес-авіації EBACE 2018 у Женеві, і вона була присутня там як модель.
Після участі в шоу "Холостяк" Ольга почала публікувати контент еротичного характеру, а пізніше шокувала громадськість заявою, що у неї були стосунки з колишньою порноактрисою Юлією Чирковою.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
чим завинили українські моделі і хто організатор. Світову громадськість днями сколихнула новина про українок, які фотографувалися в оголеному вигляді в Дубаї. Така поведінка неприпустима в ОАЕ і карається законом.
Організатор голої фотосесії дівчат в Дубаї, киянин Віталій Гречин на честь свого дня народження влаштував "БДСМ-вечірку" в Буковелі. На ній були присутні і учасниці скандальної зйомки – українки Яна і Діана.
Киянин Віталій Гречин виявився одним із заарештованих в Дубаї за голу фотозйомку дівчат на балконі готелю. За попередньою інформацією, він і був організатором самої поїздки.