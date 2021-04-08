Ексучасницю "Холостяка" помітили з організатором голої фотосесії в Дубаї

Любов Блажко Люди 12:05, 8.04.2021 Оновлено: 12:52, 8.04.2021

Ольга Литвиненко, яка була учасницею восьмого сезону проєкту "Холостяк", позувала на спільному фото з організатором гучної фотосесії в Дубаї Віталієм Гречиним. Архівні знімки були зроблені ще в 2018 році.

Відповідні кадри опубліковані на сторінці чоловіка в Facebook (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки). На них можна побачити групу дівчат в костюмах стюардес, серед яких опинилася і Ольга.

На романтичне реаліті Литвиненко прийшла три роки тому, щоб боротися за серце музиканта Рождена Анусі. В анкеті вона вказала, що працює моделлю. Крім того, на своїй сторінці в Instagram в 2018 році дівчина виклала фотографії в точно такому ж вбранні, як і на кадрах з Гречиним. Під публікацією вона написала, що це був Конгрес бізнес-авіації EBACE 2018 у Женеві, і вона була присутня там як модель.

Після участі в шоу "Холостяк" Ольга почала публікувати контент еротичного характеру, а пізніше шокувала громадськість заявою, що у неї були стосунки з колишньою порноактрисою Юлією Чирковою.

Віталій Гречин на фото з моделями.
facebook.com/vitaliy.grechin
Колишня учасниця "Холостяка" на фото з Віталієм Гречиним.
facebook.com/vitaliy.grechin
Скріншот публікації Ольги.
instagram.com/your_little_dragon
Колишня учасниця "Холостяка" Ольга на фото з Віталієм Гречиним.
facebook.com/vitaliy.grechin

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • чим завинили українські моделі і хто організатор. Світову громадськість днями сколихнула новина про українок, які фотографувалися в оголеному вигляді в Дубаї. Така поведінка неприпустима в ОАЕ і карається законом.

  • Організатор голої фотосесії дівчат в Дубаї, киянин Віталій Гречин на честь свого дня народження влаштував "БДСМ-вечірку" в Буковелі. На ній були присутні і учасниці скандальної зйомки – українки Яна і Діана.

  • Киянин Віталій Гречин виявився одним із заарештованих в Дубаї за голу фотозйомку дівчат на балконі готелю. За попередньою інформацією, він і був організатором самої поїздки.

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