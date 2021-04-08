Экс-участницу "Холостяка" заметили с организатором голой фотосессии в Дубае

Ольга Литвиненко, которая была участницей восьмого сезона проекта "Холостяк", позировала на общем фото с организатором громкой фотосессии в Дубае Виталием Гречиным. Архивные снимки были сделаны еще в 2018 году.

Соответствующие кадры опубликованы на странице мужчины в Facebook (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы). На них можно увидеть группу девушек в костюмах стюардесс, среди которых оказалась и Ольга.

На романтическое реалити Литвиненко пришла три года назад, чтобы бороться за сердце музыканта Рождена Ануси. В анкете она указала, что работает моделью. Кроме того, на своей странице в Instagram в 2018 году девушка выложила фотографии в точно таком же наряде, как и на кадрах с Гречиным. Под публикацией она написала, что это был Конгресс бизнес-авиации EBACE 2018 в Женеве, и она присутствовала там в качестве модели.

После участия в шоу "Холостяк" Ольга начала публиковать контент эротического характера, а позднее шокировала общественность заявлением, что у нее были отношения с бывшей порноактрисой Юлией Чирковой.

Виталий Гречин на фото с моделями. facebook.com/vitaliy.grechin

Бывшая участница "Холостяка" на фото с Виталием Гречиным. facebook.com/vitaliy.grechin

Скриншот публикации Ольги. instagram.com/your_little_dragon

Бывшая участница "Холостяка" Ольга на фото с Виталием Гречиным. facebook.com/vitaliy.grechin

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