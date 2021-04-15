Ексучасниця гурту NikitA показала татуювання на оголеному тілі. Фото

Українська співачка Анастасія Кумейко, відома як DJ NANA і колишня учасниця жіночої поп-групи NikitA, позувала повністю голою в новій фотосесії.

На своїй сторінці в Instagram зірка опублікувала відповідний знімок. Так, вона прикрила груди руками, поклавши їх перед собою на коліна, інші частини тіла були заховані за її ногою. На правій щиколотці у співачки красувалося чорно-біле татуювання середніх розмірів, на якому були зображені квіти (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Жінка красива, як квітка. А кожна квітка має бути трохи розпущеною", – підписала пікантний кадр знаменитість.

Шанувальникам сподобався сексуальний образ артистки, тому в коментарях вони залишають багато приємних слів. Ось, що вони пишуть:

"Ось чого я тут не бачу, так навіть краплі розбещеності. Настільки ніжна, повітряна та жіночна твоя краса!", "Яка ж ти гарна!", "Естетичний захват! Ніжність і сексуальність", "Яка краса", "Ну комусь і бутони подобаються!".

Ексучасниця гурту NikitA знялася оголеною. instagram.com/anastasia_domination

Коментарі фанатів. instagram.com/anastasia_domination

Коментарі фанатів. instagram.com/anastasia_domination

Анастасія Кумейко з двох до семи років займалася художньою гімнастикою в київській Школі Дерюгіних. На цей момент вона є однією з найбільш затребуваних діджейок в Україні. Їздила на гастролі до Ніцци, Франції, Єгипту, Туреччини, Азербайджану. 35-річна співачка зустрічається з продюсером, композитором Русланом Квінтою. Пара живе разом.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що ексучасниця гурту NikitA з оголеними сідницями зробила шпагат у повітрі. Вона з'явилася у високих шкіряних ботфортах, яскравій блузці оранжевого кольору та стрингах. Свій зухвалий образ виконавиця доповнила легким макіяжем і розпущеним волоссям.