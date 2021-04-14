Ексдружина Богдана розповіла про стосунки з колишнім главою ОПУ

Любов Блажко
Любов Блажко
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Ексдружина Богдана несподівано згадала колишнього главу ОПУ

Анна Богдан, яка стала учасницею романтичного шоу "Холостяк", заявила, що не підтримує спілкування зі своїм колишнім чоловіком, екскерівником Офісу президента Андрієм Богданом.

Такими подробицями 28-річна дівчина поділилася на своїй сторінці в Instagram (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки). На питання підписників про те, як колишній обранець відреагував на те, що телеканал СТБ часто згадує про нього, Анна відповіла наступне:

"Ми не спілкуємося, тому не знаю його думку з цього приводу", – написала вона.

Крім того, Богдан відповіла, що їй дуже прикро чути на свою адресу неправдиві і нічим необґрунтовані звинувачення від інших учасниць реаліті-проєкту.

Відповідь Анни на питання підписників.
Відповідь Анни про інших учасниць

Анна активно веде блог в соціальних мережах, де часто публікує свіжі фотографії. Наприклад, раніше в своїх stories вона розповіла, що взяти участь у проекті "Холостяк 11" її підштовхнула сестра.

А ось наскільки довгими були романтичні стосунки Андрія Богдана та Анни залишається таємницею. Однак відомо, що екскерівник Офісу президента до весни 2019 року був у шлюбі з Ольгою, яка на даний момент займається підприємництвом. У пари четверо дочок: Анастасія, Вікторія, Софія і Катерина.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше колишня дружина Андрія Богдана Анна заявила, що не стала брати його прізвище через те, що у неї не було бажання займатися переробкою документів.

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