Ексдружина Богдана розповіла про стосунки з колишнім главою ОПУ

Анна Богдан, яка стала учасницею романтичного шоу "Холостяк", заявила, що не підтримує спілкування зі своїм колишнім чоловіком, екскерівником Офісу президента Андрієм Богданом.

Такими подробицями 28-річна дівчина поділилася на своїй сторінці в Instagram (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки). На питання підписників про те, як колишній обранець відреагував на те, що телеканал СТБ часто згадує про нього, Анна відповіла наступне:

"Ми не спілкуємося, тому не знаю його думку з цього приводу", – написала вона.

Крім того, Богдан відповіла, що їй дуже прикро чути на свою адресу неправдиві і нічим необґрунтовані звинувачення від інших учасниць реаліті-проєкту.

Анна активно веде блог в соціальних мережах, де часто публікує свіжі фотографії. Наприклад, раніше в своїх stories вона розповіла, що взяти участь у проекті "Холостяк 11" її підштовхнула сестра.

А ось наскільки довгими були романтичні стосунки Андрія Богдана та Анни залишається таємницею. Однак відомо, що екскерівник Офісу президента до весни 2019 року був у шлюбі з Ольгою, яка на даний момент займається підприємництвом. У пари четверо дочок: Анастасія, Вікторія, Софія і Катерина.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше колишня дружина Андрія Богдана Анна заявила, що не стала брати його прізвище через те, що у неї не було бажання займатися переробкою документів.