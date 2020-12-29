Єфремов почав трудову діяльність в колонії: що відомо

Юля Ухіна Люди 20:32, 29.12.2020

Російський актор Михайло Єфремов, засуджений за смертельну ДТП, почав свою трудову діяльність у виправній колонії №4 у Білгородській області. Зараз він навчається професії швачки-моториста.

Про це повідомляє видання "МК". За словами інсайдерів, навчання забере в артиста близько трьох місяців. Потім він зможе почати роботу за цією спеціальністю. Водночас Єфремов поки не залишає планів відкрити на території колонії театр.

Михайло Єфремов
rbc.ru

Як розповіли в колонії, Єфремов поводиться чудово, ніяких привілеїв не вимагає і виконує всі розпорядження адміністрації. До речі, на Новий рік ув'язненим зроблять послаблення – вони підуть на відбій о першій годині ночі, а до цього зможуть подивитися святкові програми по ТБ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ЗМІ поширили інформацію про те, що засуджений російський актор Михайло Єфремов "зник" дорогою до колонії.

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