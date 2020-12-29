Ефремов начал трудовую деятельность в колонии: что известно

Российский актер Михаил Ефремов, осужденный за смертельное ДТП, начал свою трудовую деятельность в исправительной колонии №4 в Белгородской области. Сейчас он обучается профессии швеи-моториста.

Об этом сообщает издание "МК". По словам инсайдеров, обучение займет у артиста около трех месяцев. Затем он сможет начать работу по этой специальности. В то же время Ефремов пока не оставляет планов открыть на территории колонии театр.

Михаил Ефремов rbc.ru

Как рассказали в колонии, Ефремов ведет себя отлично, никаких привилегий не требует и выполняет все распоряжения администрации. К слову, в Новый год заключенным сделают послабление – они пойдут на отбой в час ночи, а до этому смогут посмотреть праздничные программы по ТВ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее СМИ распространили информацию о том, что осужденный российский актер Михаил Ефремов "исчез" по пути в колонию.