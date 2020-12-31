DZIDZIO зі сльозами на очах про смерть батька: я тоді посварився з Богом, ображався і не міг зрозуміти

Український співак Михайло Хома, відомий під псевдонімом DZIDZIO, розповів, що втратив свого батька у досить юному віці – артистові було 13 років.

За словами знаменитості, він дуже важко пережив смерть близької людини, адже був дуже прив'язаний до нього. Михайло також згадав, що за тиждень до смерті, його батько скаржився на постійні болі в голові, був дуже слабкий. Чоловіка відвезли швидкою до лікарні, коли йому стало вже зовсім зле. Такими подробицями Хома поділився в інтерв'ю YouTube-програмі "Слава+" (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

"Я пам'ятаю момент, це було 8 березня, батька треба було везти в лікарню – з Новояворівська до Львова. Йому вже тиждень голова боліла... Його спочатку не хотіли везти, тому що свято, всі відзначають. Пам'ятаю, що цього дня він підійшов до мене, ми завжди на руках боролися. Я тоді його просто не впізнав, він був дуже слабкий. Коли приїхала швидка, щоб забрати батька, він мені з останніх сил потиснув руку. Ми з сестрою пішли додому, через 5 годин повернулася мама. Її просто заносили в дім. Було дуже складно. Мій батько був дуже класною людиною", – розповів Хома.

Також співак відповів на запитання про те, як, на його думку, правильно пережити смерть близької людини.

"Ніяк. Мені здається, що я тоді сильно посварився з Богом. Я кожен день із ним говорив, ображався й не міг зрозуміти, чому батька так рано не стало", – заявив Хома зі сльозами на очах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Михайло Хома (DZIDZIO) перехворів на коронавірус й розповів, як протікала його хвороба. Також він зізнався, що робив під час самоізоляції.