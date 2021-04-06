Джилл Байден викликала суперечки в мережі через вбрання з ажурними колготками. Фото

Фото дружини президента США Джо Байдена Джилл, яка виходить з літака в аеропорту Вашингтона, стали бурхливо обговорювати в мережі. Багато хто розкритикував вбрання 69-річної першої леді, який нібито виглядає не за статусом і віком.

Так, люди сперечаються через сукню і колготки знаменитості. Дискусії виникли серед користувачів соціальної мережі Twitter (щоб подивитися кадри, доскрольте новину до кінця).

Папараці сфотографували Байден в образі з чорного жакета, сукні вище колін темного кольору зі вставкою з еко-шкіри, ботильонів на високих підборах і ажурних колготок. У такому луці дружина лідера США прилетіла бортом номер один з Каліфорнії.

Папараці сфотографували Байден в образі з чорного жакета, сукні та колготок Twitter

У мережі почали писати, що перша леді обрала не зовсім належний образ, як для своїх 69 років. Але знайшлися і ті, хто встав на сторону Байден та підтримав жінку.

"Жодна жінка не буває занадто старою, щоб носити те, що їй хочеться", "Я думаю, що Джилл Байден мило виглядала в панчохах-сіточках і спідниці! Але людям завжди потрібно знайти щось обговорити", "Джилл Байден з усіх сил намагається бути в тренді. Вона взагалі не може змагатися. Не в її стилі", "Джилл Байден виглядає як колишня повія", "Джилл Байден може захотіти одягнутися як вулична повія і роздати морозиво чоловікам у літаку, але камера не обманює, і вона не може приховати свої зморшки", – пишуть люди в коментарях.

У мережі обговорюють вбрання Байден Скриншот

Джилл Байден своїм образом викликала суперечки в мережі Скриншот

Байден засипали коментарями користувачі мережі Скриншот

У мережі розкритикували образ Байден Скриншот

Раніше OBOZREVATEL порівняв, чим відрізняється вбрання Джилл Байден від попередніх перших леді – Меланії Трамп і Мішель Обами. Детальніше про це – читайте в матеріалі.