Дженніфер Лопес розлучилася з Алексом Родрігесом після чотирьох років стосунків

Американська актриса, співачка Дженніфер Лопес і професійний бейсболіст Алекс Родрігес оголосили про розставання через чотири роки стосунків. Знаменитості пояснили своє рішення тим, що у них набагато краще виходить дружити, ніж бути парою.

Про це вони сказали в шоу US Today, пише видання Mirror. Зірки додали, що мають намір не припиняти спілкування повністю, а й далі працювати над спільними проєктами і бути підтримкою один для одного (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Ми зрозуміли, що нам краще залишитися друзями, і дуже сподіваємося, що нам вдасться зберегти теплі стосунки. Ми будемо продовжувати працювати разом і підтримувати один одного в загальних справах і проєктах. Ми бажаємо нашим дітям і один одному всього найкращого", – пояснили експартнери.

Про можливе розставання пари громадськість заговорила ще в березні, проте офіційного підтвердження цим чуткам не було. На той момент інсайдер стверджував, що в їхньому житті настав важкий період, який змусив обох задуматися про подальше спільне майбутнє.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше колишній чоловік Лорак відверто розповів про розлучення і нову пасію. Мурат Налчаджиоглу зізнався, що після розставання з дружиною у них був дуже складний період. Як виявилося, артистка навіть не хотіла контактувати з екскоханим.