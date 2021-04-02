Джеджула заявив, що відмовився на якийсь час від сексу

Український телеведучий Андрій Джеджула зізнався, що в якості експерименту на якийсь час відмовився від сексуального життя. Зірка хоче перевірити свою силу волі.

Такими подробицями Андрій поділився на особистій сторінці в Instagram. За словами шоумена, до такого рішення його підвели певні обставини. Нагадаємо, що раніше Джеджула знаходився на межі розлучення з дружиною Юлею, яка звинуватила його в домашньому насильстві.

Телеведучий заявив, що спочатку йому було важко без сексу, він був заручником звички й потягу. Однак потім навчився знаходити задоволення в інших речах і заняттях.

"Що дає такий підхід? Зміцнення сили духу, тіла – ви точно перенаправите цю енергію в спорт, отримаєте круті результати, і, звичайно, творчий розвиток. А секс, як і уміння їзди на велосипеді або вміння плавати, дихати, їсти їжу, повернеться в будь-який момент, як тільки ви цього самі захочете", – підсумував Джеджула.

Андрій Джеджула відмовився від сексу Instagram Андрія Джеджули

Коротко про знаменитість:

Андрій Джеджула – український актор театру і кіно, теле- і радіоведучий, шоумен. П'ять років працював в Міністерстві закордонних справ, а у віці 25 років пішов в шоу-бізнес.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше голлівудський актор Орландо Блум, у якого минулого року з'явилася донька від Кеті Перрі, зізнався, що зараз у нього мало інтимних стосунків зі співачкою.