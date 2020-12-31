Джеджула – про звинувачення вагітної дружини: їй не сподобалося, що я виставив фото з Каменських

Український шоумен Андрій Джеджула відреагував на звинувачення у домашньому насильстві з боку своєї дружини Юлії Леус, яка раніше була госпіталізована через загрозу переривання вагітності.

Так, в коментарі виданню "КП в Україні" знаменитість заявив, що пов'язує звинувачення жінки щодо нього з її гормональним фоном. Джеджула зазначив, що в нього й раніше "періодично прилітали тарілки".

"У мене вагітна дружина з підвищеним гормональним фоном. Так що в мене періодично прилітають тарілки, посуд різний, незв'язні звинувачення й т.д. Я звик до цього. А те, що сталося зараз – це було підживлено посиленими ревними позивами" – розповів шоумен.

Він додав, що причиною останнього конфлікту з дружиною стала публікація знімка, на якому він зображений в компанії української співачки Насті Каменських, одягненої в комбінезон з прозорими вставками.

"Їй не сподобалося, що я виставив фотографію з Настею Каменських з роботи. Скажімо так, нібито для неї вона недостатньо була одягнена. Я Настю дуже давно знаю, у нас дружні стосунки. Ви ж бачите, я на це ніяк не реагую", – заявив Джеджула.

Також коментуючи заяву вагітної Леус про домашнє насильство, Джеджула порадив їй звернутися із заявою до поліції, якщо таке дійсно сталося.

Нагадаємо, Андрій Джеджула – це український актор театру та кіно, теле-і радіоведучий, шоумен. П'ять років працював у Міністерстві закордонних справ, а у віці 25 років пішов в шоу-бізнес.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Андрій Джеджула відмовився від самоізоляції через коронавірус.