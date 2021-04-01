Джамала спародіювала образ фатальної красуні. Відео

Софія Ковнір Люди 13:33, 1.04.2021 Оновлено: 13:50, 1.04.2021

Українська співачка Джамала поділилася з шанувальниками відео, на якому з'явилася в ефектному вбранні. Знаменитість рухалася під відомий хіт Ariana Grande – thank u, next і скопіювала образ виконавиці.

Відповідний ролик артистка опублікувала на сторінці в Instagram (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця). Фанати були вражені й залишили компліменти під постом.

Так, Джамала позувала на камеру в чорних колготах у сітку, рожевій мініспідниці, короткому топі з відвертим декольте, а зверху вона вирішила одягти насиченого кольору куртку.

Свій образ співачка завершила стильними аксесуарами, зачіскою у вигляді високого хвоста і яскравим макіяжем.

Українська співачка Джамала в яскравому образі
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Користувачі мережі зазначили, що Джамала має прекрасний вигляд, і тому написали безліч приємних коментарів.

"Шикарна, навіть не віриться, що мама двох дітей. Як можна все встигнути в наш час?", "Шикарна!", "Клас", – пишуть люди.

Джамалу засипали компліментами
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Образ Джамали оцінили в мережі
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Джамала здивувала шанувальників яскравим образом
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  • Джамала – українська кримськотатарська співачка і актриса, народна артистка України, випускниця Національної музичної академії України.

  • Виконує пісні в жанрах джаз, соул, фанк, фолк, поп та електро, а також бере участь в оперних постановках і шоу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українська виконавиця Джамала приміряла образ легендарної американської співачки і акторки Шер. Зірка стала учасницею шоу пародій "Ліпсінк батл".

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