Джамала спародіювала образ фатальної красуні. Відео

Українська співачка Джамала поділилася з шанувальниками відео, на якому з'явилася в ефектному вбранні. Знаменитість рухалася під відомий хіт Ariana Grande – thank u, next і скопіювала образ виконавиці.

Відповідний ролик артистка опублікувала на сторінці в Instagram (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця). Фанати були вражені й залишили компліменти під постом.

Так, Джамала позувала на камеру в чорних колготах у сітку, рожевій мініспідниці, короткому топі з відвертим декольте, а зверху вона вирішила одягти насиченого кольору куртку.

Свій образ співачка завершила стильними аксесуарами, зачіскою у вигляді високого хвоста і яскравим макіяжем.

Українська співачка Джамала в яскравому образі Скриншот

Користувачі мережі зазначили, що Джамала має прекрасний вигляд, і тому написали безліч приємних коментарів.

"Шикарна, навіть не віриться, що мама двох дітей. Як можна все встигнути в наш час?", "Шикарна!", "Клас", – пишуть люди.

Джамалу засипали компліментами Скриншот

Образ Джамали оцінили в мережі Скриншот

Джамала здивувала шанувальників яскравим образом Скриншот

Джамала – українська кримськотатарська співачка і актриса, народна артистка України, випускниця Національної музичної академії України.

Виконує пісні в жанрах джаз, соул, фанк, фолк, поп та електро, а також бере участь в оперних постановках і шоу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українська виконавиця Джамала приміряла образ легендарної американської співачки і акторки Шер. Зірка стала учасницею шоу пародій "Ліпсінк батл".