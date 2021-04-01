Джамала спародировала образ роковой красотки. Видео

Украинская певица Джамала поделилась с поклонниками видео, на котором появилась в эффектном наряде. Знаменитость двигалась под известный хит Ariana Grande – thank u, next и скопировала образ исполнительницы.

Соответствующий ролик артистка опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). Фанаты восхитились и оставили комплименты под постом.

Так, Джамала позировала на камеру в черных колготах в сетку, розовой мини-юбке, коротком топе с откровенным декольте, а сверху она решила надеть насыщенного цвета куртку.

Свой образ певица завершила стильными аксессуарами, прической в виде высокого хвоста и ярким макияжем.

Украинская певица Джамала в ярком образе Скриншот

Пользователи сети отметили, что Джамала выглядит прекрасно и поэтому написали множество приятных комментариев.

"Шикарная, даже не верится, что мама двух детей. Как можно все успеть в наше время?", "Шикарная!", "Класс", – пишут люди.

Джамалу засыпали комплиментами Скриншот

Образ Джамалы оценили в сети Скриншот

Джамала удивила поклонников ярким образом Скриншот

Джамала – украинская крымскотатарская певица и актриса, народная артистка Украины, выпускница Национальной музыкальной академии Украины.

Исполняет песни в жанрах джаз, соул, фанк, фолк, поп и электро, а также принимает участие в оперных постановках и шоу.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская исполнительница Джамала примерила образ легендарной американской певицы и актрисы Шер. Звезда стала участницей шоу пародий "Липсинк баттл".