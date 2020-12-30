Дружина Джеджули заявила, що чоловік вдарив її і вона потрапила до лікарні

Дружина шоумена Андрія Джеджули Юлія Леус повідомила, що чоловік підняв на неї руку. У підсумку жінка опинилася в лікарні з загрозою передчасних пологів.

Відповідний пост Леус написала на своїй сторінці в Instagram. Крім того, вона поділилася в stories з шанувальниками фото з лікарні (його можна подивитися нижче).

Так, жінка подякувала всім за підтримку і поділилася образою, яку довго тримала в собі. За її словами, весь цей час Джеджула мстився та обливав її брудом.

"А я дурепа теж спочатку вірила, мені все одно, хай поливає і потоне в своїй брехні!" – зазначила дружина шоумена.

Вона додала, що зараз для неї найголовніше – це здоров'я її дитини. Також жінка розповіла, що її аналізи поки погані, а біль не пройшов.

Пізніше дружина шоумена вийшла у прямий етер і повідомила, що Джеджула перестав про неї піклуватися, поводиться грубо і навіть піднімав на неї руку.

Нагадаємо, Андрій Джеджула – це український актор театру і кіно, теле- і радіоведучий, шоумен. П'ять років працював у Міністерстві закордонних справ, а у віці 25 років пішов у шоу-бізнес.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Андрій Джеджула відмовився від самоізоляції через коронавірус.