Дорофєєва, Остапчук та Ребрик: як українські зірки святкуватимуть Новий рік

Пандемія коронавірусу внесла свої корективи у святкування Нового року не тільки для звичайних людей, а й для знаменитостей. Так, багато українських зірок відзначать свято вдома в колі близьких, проте знайшлися й ті, які будуть підіймати настрій гостям на корпоративах.

Так, Надя Дорофєєва, MONATIK, Лілія Ребрик, Володимир Остапчук та інші артисти розповіли про те, як будуть зустрічати Новий рік 2021. Подробицями вони поділилися в інтерв'ю програмі "Зірковий шлях" на каналі "Україна" (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

"Цьогоріч вже є робота в новорічну ніч. Однак, з огляду на те, що сьогодні ми не знаємо, що буде завтра – важко щось сказати. Ми поки не знаємо, чи буде посилений карантин та інших деталей", – заявив артист.

Дмитро Монатік Instagram Monatik

"Ми зустрінемо Новий рік на улюбленій роботі. Це вже якась традиція. Ми б не хотіли їй зраджувати", – зазначили музиканти.

Гурт Kazka life.pravda.com.ua

Телеведуча і блогерка, травесті-діва Монро вже другий рік поспіль буде зустрічати свято в прямому ефірі на своєму YouTube-каналі.

"Минулого року нас було близько тисячі осіб, для мене це величезна аудиторія. Адже тисяча осіб – це населення зараз такого пристойного села", – розповіла Монро.

Травесті-діва Монро Instagram Монро

Співачка Ірина Федишин зізналася, що воліє зустрічати Новий рік не на корпоративах, а в колі сім'ї.

"Не хотілося б святкувати в галасливій компанії, тому в колі сім'ї буде найкращим варіантом", – зазначила вона.

Співачка Ірина Федишин Instagram Ірини Федишин

У родинному колі вже традиційно відзначатиме Новий рік й телеведуча Лілія Ребрик.

"У нас така традиція з сім'єю... Мені здається, що протягом року я досить багато працюю і можу собі дозволити в новорічну ніч бути поруч з близькими" – заявила Лілія.

Лілія Ребрик з чоловіком та дітьми Instagram Лілії Ребрик

"Сам Новий рік, як правило, я відзначаю на роботі вже останні кілька років. Я не знаю, як буде цьогоріч через карантинну ситуацію, але якісь домовленості вже є", – розповів телеведучий.

Дружина Остапчука Христина Горняк додала: якщо корпоратив чоловіка зірветься – вона з радістю відзначить свято з ним вдома.

Володимир Остапчук та Христина Горняк Instagram Христини Горняк

Співачка Надя Дорофєєва планує відіграти в новорічну ніч сольний онлайн-концерт.

"Це виходить, по суті, як корпоратив. В артистів з моменту карантину таке вже практикується", – розповіла артистка.

Співачка Надя Дорофєєва Instagram Наді Дорофєєвої

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, скільки можуть заробити українські зірки за виступи на Новий рік.