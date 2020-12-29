Дорофеева, Остапчук и Ребрик: как украинские звезды будут праздновать Новый год

Пандемия коронавируса внесла свои коррективы в празднование Нового года не только для обычных людей, но и для знаменитостей. Так, многие украинские звезды отметят праздник дома в кругу близких, однако нашлись и те, которые будут поднимать настроение гостям на корпоративах.

Так, Надя Дорофеева, MONATIK, Лилия Ребрик, Владимир Остапчук и другие артисты рассказали о том, как будут встречать Новый год 2021. Подробностями они поделились в интервью программе "Зірковий шлях" на канале "Украина" (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"В этом году есть уже работа в новогоднюю ночь. Однако учитывая то, что сегодня мы не знаем, что будет завтра – трудно что-то сказать. Мы не знаем, как поведет себя коронавирус, будет ли ужесточен карантин", – заявил артист.

Дмитрий Монатик Instagram Monatik

"Мы встретим Новый год на любимой работе. Это уже некая традиция. Мы бы не хотели ей изменять", – отметили музыканты.

Группа Kazka life.pravda.com.ua

Телеведущая и блогер, травести-дива Монро уже второй год подряд будет встречать праздник в прямом эфире на своем YouTube-канале.

"В прошлом году нас было около тысячи человек, для меня это огромная аудитория. Учитывая, что тысяча человек – это население сейчас такой приличной деревни", – рассказала Монро.

Травести-дива Монро Instagram Монро

Певица Ирина Федишин призналась, что предпочитает встречать Новый год не на корпоративах, а в кругу семьи.

"Не хотелось бы праздновать в шумной компании, поэтому в кругу семьи будет лучшим вариантом", – отметила она.

Певица Ирина Федишин Instagram Ирины Федишин

В кругу семьи уже традиционно будет отмечать новый год и телеведущая Лилия Ребрик.

"У нас такая традиция с семьей... Мне кажется, что в течение года я достаточно много работаю и могу себе позволить в новогоднюю ночь быть рядом с близкими" – заявила Лилия.

Лилия Ребрик с мужем и детьми Instagram Лилии Ребрик

"Сам Новый год, как правило, я отмечаю на работе уже последние несколько лет. Я не знаю, как будет в этом году из-за карантинной ситуации, но некие договоренности уже есть", – рассказал телеведущий.

Жена Остапчука Кристина Горняк добавила: если корпоратив мужа сорвется – она с радостью отметит праздник с ним дома.

Владимир Остапчук и Кристина Горняк Instagram Кристины Горняк

Певица Надя Дорофеева планирует отыграть в новогоднюю ночь сольный онлайн-концерт.

"Это получается, по сути, как корпоратив. У артистов с момента карантина такое уже практикуется", – рассказала артистка.

Певица Надя Дорофеева Instagram Нади Дорофеевой

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, сколько могут заработать украинские звезды за выступления на Новый год.