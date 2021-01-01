Дорн випустив новорічний вогник "Годный год" з Дорофеєвою, Сердючкою та Чапкісом

Obozrevatel Люди 15:04, 1.01.2021 Оновлено: 20:36, 1.01.2021

Відомий український співак Іван Дорн випустив новорічне шоу "Годный год" – музичний ігровий екшен, знятий за сценарієм театру абсурду "Воробушек".

Участь в шоу також взяли і українські знаменитості: Pianoboy, SunSay, Сергій Бабкін, Надя Дорофєєва, Аlyona Аlyona, Dantes, Янго, Анатолій Анатоліч, Позитив (Олексій Завгородній), Вєрка Сердючка, Олег Скрипка, Григорій Чапкіс та інші.

За сюжетом Дорн намагається перешкодити зйомці шоу, тим самим об'єднуючи ключових українських артистів і блогерів. Крім того, спеціально для цього проєкту артисти написали ексклюзивні треки.

Варто зазначити, що Іван Дорн і його Masterskaya запустили 2018 року в якості альтернативи новорічним вогникам шоу "Годный год", сенс якого показати виступи абсолютно різних виконавців. Також в міні-фільмі з'являються гумористичні вставки і жартівливі інтерв'ю.

Дивитися онлайн "Годный год. Антикризис":

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Іван Дорн написав музику для нової версії російського мультфільму "Ну, постривай!"

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