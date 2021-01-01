Дорн выпустил новогодний огонек "Годный год" с Дорофеевой, Сердючкой и Чапкисом

Obozrevatel Люди 15:04, 1.01.2021 Обновлено: 20:36, 1.01.2021

Известный украинский певец Иван Дорн выпустил новогоднее шоу "Годный год" – музыкальный игровой экшен, снятый по сценарию театра абсурда "Воробушек".

Участие в шоу также приняли и украинские знаменитости: Pianoboy, SunSay, Сергей Бабкин, Надя Дорофеева, Аlyona Аlyona, Dantes, Янго, Анатолий Анатолич, Позитив (Алексей Завгородний), Верка Сердючка, Олег Скрипка, Григорий Чапкис и другие.

По сюжету Дорн пытается помешать съемке шоу, тем самым объединяя ключевых украинских артистов и блогеров. Кроме того, специально для этого проекта артисты написали эксклюзивные треки.

Стоит отметить, что Иван Дорн и его Masterskaya запустили в 2018 году в качестве альтернативы новогодним огонькам шоу "Годный год", суть которого показать выступления совершенно разных исполнителей. Также в мини-фильме появляются юмористические вставки и шуточные интервью.

Смотреть онлайн "Годный год. Антикризис":

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Иван Дорн написал музыку для новой версии российского мультфильма "Ну, погоди!"

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