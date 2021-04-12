Дочку Мадонни розкритикували за неголені пахви. Фото

Юля Ухіна Люди 09:51, 12.04.2021 Оновлено: 09:57, 12.04.2021

Дочку американської співачки Мадонни модель Леон Лурдес розкритикували в мережі через неголені пахви на новому знімку, де вона зображена в обіймах зі своєю знаменитою матір'ю.

Відповідне фото з'явилося в Instagram-акаунті Мадонни. На ньому Лоурдес позувала в трикотажній зеленій мінісукні, простягнувши руку вгору, щоб зробити селфі. Водночас 62-річна артистка була вдягнена в білу сукню (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"Немов частини твого серця, що гуляють поза тобою", – прокоментувала публікацію Мадонна.

Мадонна зі своєю донькою Леон Лурдес
Instagram Мадонни

Фотографія викликала неоднозначну реакцію в підписників. Користувачі мережі присоромили доньку поп-виконавиці за її недоглянутість.

"Дідько, їй треба поголити пахви", "Поголися, будь ласка", "Зачіску і макіяж зробила, а голити пахви не стала", "Це негігієнічно", – написали люди.

Публікація викликала неоднозначну реакцію в підписників
Публікація викликала неоднозначну реакцію в підписників
Публікація викликала неоднозначну реакцію в підписників
Публікація викликала неоднозначну реакцію в підписників

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Мадонна поділилася в мережі відео, на якому позувала зі своїми шістьма дітьми й 26-річним бойфрендом Ахламаліком Вільямсом. Кадри було знято під час Дня подяки, що відзначається в США.

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