Дочь Мадонны раскритиковали за небритые подмышки. Фото

Дочь американской певицы Мадонны модель Леон Лурдес раскритиковали в сети из-за небритых подмышек на новом снимке, где она запечатлена в обнимку со своей знаменитой матерью.

Соответствующее фото появилось в Instagram-аккаунте Мадонны. На нем Лоурдес позировала в трикотажном зеленом мини-платье, протянув руку вверх, чтобы сделать селфи. В свою очередь 62-летняя артистка была одета в белое платье (чтобы посмотреть, проскролльте до конца страницы).

"Словно части твоего сердца, гуляющие вне тебя", – прокомментировала публикацию Мадонна.

Мадонна со своей дочерью Леон Лурдес Instagram Мадонны

Фотография вызвала неоднозначную реакцию у подписчиков. Пользователи сети пристыдили дочь поп-исполнительницы за ее неухоженность.

"Блин, ей нужно побрить подмышки", "Побрейся, пожалуйста", "Прическу и макияж сделала, а брить подмышки не стала", "Это негигиенично", – написали люди.

Публикация вызвала неоднозначную реакцию у подписчиков

Публикация вызвала неоднозначную реакцию у подписчиков

Публикация вызвала неоднозначную реакцию у подписчиков

Публикация вызвала неоднозначную реакцию у подписчиков

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Мадонна поделилась в сети видео, на котором позировала со своими шестью детьми и 26-летним бойфрендом Ахламаликом Уильямсом. Кадры были сняты во время Дня благодарения, который отмечается в США.