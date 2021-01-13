'Дизель шоу' потрапило в скандал: керівник проєкту 'погрожував' журналісту

Керівник гумористичного проєкту "Дизель шоу" Олексій Бланар звинуватив одне з українських ЗМІ в продажності. Так, чоловік особисто зателефонував головному редактору, а потім відправив "погрозливе" повідомлення.

Відповідний пост опублікувала шеф-редактор сайту "Детектор медіа" Наталя Лігачова на своїй сторінці в Facebook. За її словами, вона досі не розуміє, що це було – розіграш "Дизель шоу" або ж "серйозна розмова".

Як стало відомо, жінці на мобільний телефон надійшов дзвінок від Бланаря, який запитав, навіщо видання опублікувало матеріал про новорічний випуск шоу, в якому їх "облили брудом".

До того ж, за словами Лігачової, голос чоловіка був недружній і навіть агресивний.

Після цього головний редактор сказала Бланарю, щоб він написав офіційний лист, якщо має якісь претензії до тексту новини.

У підсумку керівник проєкту додав, що не буде цього робити, так як "вони (ЗМІ) недостойні".

Коли Лігачова відключилася, їй на телефон прийшло повідомлення, в якому було сказано:

"Розумію, що для таких продажних писак гроші не пахнуть, але гроші – не головне в цьому житті. І виконавці брудних замовлень дуже швидко це розуміють. Життя пояснює".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше після новорічного концерту "Дизель шоу" в мережі помітили, що один з їхніх номерів дуже схожий на виступи 2012 року КВН команди "Станция Спортивная" з Москви.