Дівчина Ілона Маска показала інопланетні шрами на всю спину. Фото

Канадська співачка, музикантка, авторка пісень і дівчина Ілона Маска Граймс продемонструвала нове незвичайне татуювання на всю спину. Так, малюнок схожий на "інопланетні шрами", як висловилася сама знаменитість.

Відповідний кадр вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки). Зірка додала, що їй довелося витерпіти багато болю, перш ніж малюнок був повністю готовий.

"Я ще не встигла зробити хорошу фотографію, тому що все тіло поки болить. Протягом наступних кількох тижнів моя спина буде вся червона, зате ми зробили красиві інопланетні шрами", – йдеться в підписі до знімка.

Нагадаємо, що зустрічатися з підприємцем Ілоном Маском співачка почала в 2018 році. У січні минулого року на своїй сторінці в соціальних мережах вона виклала фото, на якому позувала оголеною з домальованим зображенням ембріона в животі. З того моменту почалися чутки про можливу вагітність артистки від американського мільярдера.

4 травня 2020 у пари народився син, якого вони назвали X Æ A-12.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дівчина Ілона Маска Граймс з'явилася в речах українського бренда. Вона поділилася фотографіями, на яких позувала в пуховику, а також капюшоні-косинці відомого українського бренда IENKI IENKI. Засновником марки є Дмитро Євенко.