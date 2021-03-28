Депп знову програв у суді ексдружині

Американський актор Джонні Депп знову зазнав ще однієї поразки в суді в прагненні відновити свою репутацію, після звинувачення у побитті своєї колишньої дружини акторки Ембер Герд.

Знаменитість безпосередньо намагався звернутися в апеляційний суд Великої Британії і домогтися скасування рішення у справі про наклеп, проте йому відмовили в цьому і навіть не дали можливості надати додаткові докази, говориться у виданні TMZ.

В офіційній заяві зазначено, що у справі Деппа і Герд уже був проведений повний судовий процес, в якому немає підстави оскаржувати рішення.

Акторові відмовили надати додаткові докази. Associated Press

Представники акторки заявили, що "задоволені, але жодним чином не здивовані" рішенням суду. А сама Ембер опублікувала пост в Instagram, в якому повідомила, що всі докази з її боку були переконливими і незаперечними.

"Докази, представлені за британською справою, були переконливими і незаперечними. Повторюю, початковий вердикт, що Депп завдав каліцтва Герд не менш ніж 12 разів, залишивши слід в її житті, був правильний. Поплутані спогади і свідчення Деппа викликані багаторічним зловживанням психотропними речовинами, що не заслуговують довіри", – написала зірка у фотоблозі.

Герд повідомила, всі докази з її боку були переконливими і незаперечними. Instagram Ембер Герд

Варто зазначити, що вперше високий суд Лондона відхилив позов американського актора Джонні Деппа у справі про наклеп проти британського таблоїду The Sun. У рішенні суду було сказано, що опублікована таблоїдом інформація, в якій вони посилалися на свідчення Герд, відповідає дійсності. Суд також відмовився призначати компенсацію Деппу за нібито завдану його репутації шкоду.

Нагадаємо, Джонні Депп і Ембер Герд одружилися 2015 року. Шлюб тривав лише 15 місяців, а ініціатором розлучення стала Ембер. Подробицями особистого життя вона поділилася з британським таблоїдом The Sun. Саме його публікація, де стверджувалося, що Депп бив дружину, стала приводом для позову.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше адвокати Джонні Деппа викрили ексдружину актора Ембер Герд у секс утрьох з Ілоною Маском і моделлю Карою Делевінь. На черговому засіданні було оприлюднено особисте листування акторки і гендиректора SpaceX Ілона Маска. Бізнесмен пропонував організувати "цілодобову охорону" для Герд після її розриву з Джоні Деппом.