Депп снова проиграл в суде экс-супруге

Американский актер Джонни Депп снова потерпел очередное поражение в суде в стремлении восстановить свою репутацию, после обвинения в избиении своей бывшей жене актрисы Эмбер Херд.

Знаменитость напрямую пытался обратиться в апелляционный суд Великобритании и добиться отмены решения по делу о клевете, однако ему отказали в этом и даже не дали возможности предоставить дополнительные доказательства, говориться в издании TMZ.

В официальном заявлении указано, что по делу Деппа и Херд уже был проведен полный судебный процесс, в котором нет основания опротестовывать решение.

Актеру отказали предоставить дополнительные доказательства. Associated Press

Представители актрисы заявили, что "довольны, но никоим образом не удивлены" решением суда. А сама Эмбер опубликовала пост в Instagram в котором сообщила, что все доказательства с ее стороны были убедительными и неоспоримыми.

"Доказательства, представленные по британскому делу, были убедительными и неоспоримыми. Повторяю, первоначальный вердикт, что Депп нанес увечья Херд не менее 12 раз, оставив след в ее жизни, был верен. Спутанные воспоминания и свидетельства Деппа вызваны многолетним злоупотреблением психотропными веществами, которые не заслуживают доверия", – написала звезда в фотоблоге.

Херд сообщила, все доказательства с ее стороны были убедительными и неоспоримыми. Instagram Эмбер Херд

Стоит отметить, что в первый раз высокий суд Лондона отклонил иск американского актера Джонни Деппа по делу о клевете против британского таблоида The Sun. В решении суда было сказано, что опубликованная таблоидом информация, в которой они ссылались на показания Херд, соответствует действительности. Суд также отказался назначать компенсацию Деппу за якобы нанесенный его репутации ущерб.

Напомним, Джонни Депп и Эмбер Герд поженились 2015 года. Брак продлился всего 15 месяцев, а инициатором развода стала Эмбер. Подробностями личной жизни она поделилась с британским таблоидом The Sun. Именно его публикация, где утверждалось, что Депп бил жену, стала поводом для иска.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее адвокаты Джонни Деппа разоблачили экс-жену актера Эмбер Херд в сексе втроем с Илоном Маском и моделью Карой Делевинь. На очередном заседании была обнародована личная переписка актрисы и гендиректора SpaceX Илона Маска. Бизнесмен предлагал организовать "круглосуточную охрану" для Херд после ее разрыва с Джонни Деппом.