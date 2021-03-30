Демі Ловато зробила камінг-аут

Американська актриса кіно і телебачення, співачка і автор пісень Демі Ловато, яка раніше заявила, що у неї були інтимні стосунки з жінкою, зізналася, що вона пансексуалка.

Цим одкровенням знаменитість поділилася в новому інтерв'ю в подкасті телеведучого і коміка Джо Рогана, пише видання The Independent. Крім того, вона не стала приховувати, що мріє про дітей.

"Так, я пансексуалка. І зараз я найбільше хочу усиновити дітей. Я не знаю, чи будуть у мене ще стосунки з хлопцем, тому навіть не можу уявити себе вагітною", – розговорилася Демі.

Відзначимо, що незадовго до цього Демі Ловато заручилася з американським актором Максом Еріхом, однак весіллю не судилося відбутися – у вересні минулого року закохані розлучилися.

Через деякий час зірка заявила, що це стало для неї знаком. Вона відчула полегшення від того, що тепер може жити зі своєю правдою.

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