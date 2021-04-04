Дан Балан повернувся на "Голос країни-11" і став "радником" Кароль

У неділю, 4 квітня, в одинадцятому випуску популярного українського шоу "Голос країни-11" знову з'явився молдавський співак Дан Балан, який у цьому сезоні проєкту став "радником" Тіни Кароль.

Судді та глядачі дуже зраділи побачити виконавця. Про це OBOZREVATEL стало відомо під час прямого ефіру шоу.

Так, у 2019 році Балан був наставником дев'ятого сезону вокального талант-шоу, де здобув перемогу разом зі своєю підопічною Оксаною Мухою. Потім повторно на цьому ж проєкті з'явився у 2020 році.

Варто зазначити, що українська співачка Тіна Кароль і молдавський співак Дан Балан неодноразово підігрівали чутки про свій роман романтичними розмовами і вчинками під час ефірів "Голос країни-10". Тому всі в передчутті того, щоб дізнатися, що насправді відбувається між знаменитостями.

Дан Балан повернувся на шоу "Голос країни" Instagram/Дан Балан

Нагадаємо, під час суперфіналу "Голос країни-10" зіркові тренери Тіна Кароль і Дан Балан, яким протягом довгого часу приписують роман, презентували романтичну пісню. Так, після другого етапу боротьби учасників проєкту за перемогу артисти порадували глядачів спільним виступом.

"Голос країни" – українське вокальне телевізійне шоу телеканалу "1+1", адаптація оригінального формату The Voice of Holland. Шоу орієнтоване на пошук професійних і непрофесійних голосів. Його відмінності від звичних вокальних телевізійних шоу: високі вимоги до рівня вокалу. Переможець "Голосу країни" отримує квартиру в Києві.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше:

у неділю, 28 березня, на телеканалі "1+1" показали перший ефір етапу "нокаути" головного вокального шоу "Голос країни-11", де судді обрали учасників, які пройдуть далі.