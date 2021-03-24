Чоловік Мозгової позбувся густої шевелюри після коронавірусу. Фото

Чоловік української продюсерки Олени Мозгової, 37-річний співак Девід Аксельрод нещодавно перехворів коронавірусною інфекцією і внаслідок цього йому довелося збрити своє довге волосся.

Відповідне фото артист опублікував на сторінці в Facebook (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця), зазначивши, що це один з "післяковідних" побічних ефектів.

Так, у кадрі Аксельрод з'явився з короткою стрижкою і в чорних окулярах. Він у жартівливій формі написав, що "волосся покладено на вівтар боротьби з COVID-19".

"Але як говорить народна мудрість: "волосся не зуби – відросте". Ну, а якщо не відросте, ходити як Трамп з Лукашенко не буду, краще вже як Стетхем або" міцний горішок"Брюс!" – сказав чоловік Мозгової.

Користувачі мережі явно не очікували побачити співака в такому образі, але багатьом сподобався новий імідж знаменитості.

"Гарний чоловік! Дуже стильний образ", "Незвично, але гарно-брутально", "Ви у всіх образах красень!" – пишуть люди в коментарях.

Девід Аксельрод (Володимир Ткаченко) – український співак, композитор. У 2005 році артист вирішив брати участь у пісенному конкурсі "Євробачення", і записав пісню "Потрiбна менi".

У 2005 році почалися стосунки Володимира і продюсера Олени Мозгової, яка старша за нього на 10 років. У 2012 році вона стала його продюсеркою, а потім дружиною.

26 лютого 2015 року у пари народилася донька Соломія.

У січні 2019 року в ефірі проєкту "Голос країни-9" Ткаченко вийшов на сцену під ім'ям Девід Аскерольд. Незабаром виявилося, що це не просто сценічний псевдонім – він став Девідом і в паспорті, взявши прізвище свого дідуся.

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