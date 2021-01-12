Чапкіс – про стан після госпіталізації: голова паморочиться й ноги важкі, я весь час лежав

90-річний український хореограф і суддя шоу "Танці з зірками" Григорій Чапкіс, який вкотре потрапив до лікарні 7 січня, розповів про свій стан. Він зазначив, що після виписки і повернення додому відчуває сильну слабкість.

Так, в лікарні Чапкіс провів п'ять днів. Це друга госпіталізація за останній місяць – у грудні 2020 він потрапив до лікарні з двобічною пневмонією. З виданням "Гордон" хореограф поділився, що планує зайнятися відновленням форми.

"Я щойно переступив поріг свого будинку. Сьогодні вийшов з лікарні. У двох лікарнях я загалом провів місяць. Там не було де ходити. У коридор не випускали. Я майже весь час лежав", – зазначив Чапкіс.

Григорій Чапкіс розповів про госпіталізацію. Факти

За словами артиста, йому стало набагато легше після повернення додому, зокрема в моральному плані.

"У мене зараз сильна слабкість. У голові паморочиться і ноги важкі. Треба розходитися, повернути собі форму. Морально мені вже набагато краще", – додав хореограф.

Нагадаємо, вперше Чапкіса госпіталізували з двостороннім запаленням легенів 19 грудня. Хореограф відразу ж здав тест на коронавірус і через два дні отримав негативний результат. Напередодні Нового року його виписали. Син артиста Грег Чапкіс тоді заявив, що його батько почувається добре і ускладнень немає.

Зі свого боку Чапкіс-старший з шанувальниками не спілкувався і лише опублікував селфі з лікарні. Пізніше він зізнався, що медики за ним добре доглядали. Також Григорій Чапкіс зазначив, що після госпіталізації почав боятися смерті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше син популярного 90-річного українського танцівника Григорія Чапкіса, 41-річний Грег, прокоментував шлюб батька з дружиною, молодшою на 52 роки. Чапкіс-старший одружився на початку 2020 року.