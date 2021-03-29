Будиночок Тоні Старка з Marvel здається в оренду за 22 000 грн на добу. Фото

На онлайн-майданчику для розміщення та пошуку і короткострокової оренди приватного житла по всьому світу Airbnb здається хатина Тоні Старка із марвеловських фільмів за 22 тисячі гривень на добу.

В оголошенні зазначено, що в будинку зможе комфортно розміститися шість осіб. Окрім того, там є три спальні і три ванні кімнати (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Це культова хатина з Месників! Тарифи та проживання щонайменше на три ночі – це чітко встановлені правила, які не змінюються і не обговорюються. Будь ласка, не запитуйте, бо ми приймаємо тільки ті умови, які перераховані вище. Фанати Marvel і Залізної людини будуть у захваті від вихідних, проведених тут", – написали автори оголошення.

Зазначимо, що саме в цьому будиночку Тоні Старк самотньо жив зі своєю сім'єю після подій фільму "Месники: Війна нескінченності". Тут, на березі озера, відбулася церемонія прощання із супергероєм.

Фільм "Месники: Фінал" отримав звання найкасовішого фільму в історії. Він зібрав майже 2,8 млрд доларів у світовому прокаті, обійшовши "Аватар" Джеймса Кемерона, який утримував цей статус протягом 10 років.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Едді Мерфі живе в будинку з кінотеатром і 17 ванними. За словами інсайдерів, зірка придбав ділянку площею 3,7 акра в 2001 році за 10 млн доларів, а потім витратив $20 млн на будівництво будинку в 2003 році.