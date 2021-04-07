Британці хочуть, щоб майбутнім королем став принц Вільям – опитування

Агентство Deltapoll провело опитування громадської думки і з'ясувало, що більшість жителів Великобританії хотіли б, щоб після Єлизавети II королем став її онук принц Вільям, а не спадкоємець престолу принц Чарльз.

На підтримку 38-річного герцога висловилися 47 відсотків респондентів, а 27 відсотків проголосували за принца Уельського. Про це пише видання The Mirror.

За словами джерела, це зайвий раз доводить те, як впала популярність Чарльза, незважаючи на всі його зусилля з поліпшення свого іміджу.

Крім того, 41 відсоток учасників опитування вважають, що королева повинна знаходитися на троні до самої смерті, а 21 відсоток думають, що їй слід передати корону спадкоємцям.

Також наголошується, що 18 відсотків опитаних висловилися за скасування монархії, а 51 відсоток заявили, що "з урахуванням інтересів усіх обставин, принц Гаррі і його дружина Меган Маркл завдали шкоди репутації британській королівській сім'ї".

До речі, опитування проходило з 31 березня по 1 квітня. У ньому взяли участь 1 590 осіб.

Нагадаємо, раніше британська міжнародна компанія з дослідження ринку та аналізу даних YouGov провела опитування, внаслідок якого виявилося, що популярність принца Гаррі та Меган Маркл впала до найнижчого рівня вперше за всю історію. Це пов'язано зі скандальним інтерв'ю Опрі Вінфрі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, дослідження фахівців з косметичної хірургії Longevita показало, що 38-річний герцог Кембриджський принц Вільям – найсексуальніший серед лисих чоловіків у світі. У такому "титулі" він згадується у блогах і публікаціях Google 17,6 млн раз.