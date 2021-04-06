Брат заарештованої в Дубаї українки прокоментував інцидент із голою фотосесією. Відео

Любов Блажко Люди 07:45, 6.04.2021 Оновлено: 08:26, 6.04.2021

Однією із заарештованих у Дубаї дівчат за відверту зйомку на балконі готелю виявилася українка Яна. Її брат заявив, що сім'я була не в курсі, чим насправді вона займається.

У коментарі ТСН чоловік розповів, що рідні знали, що Яна відпочиває в ОАЕ. Однак про рід її діяльності ніхто навіть не підозрював (щоб подивитися фото та відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Вона на відпочинок поїхала, а далі не знаю, що там. Так, там якась фотосесія повинна була бути в неї... У мене інформації більше про це немає ніякої", – сказав брат затриманої українки Яни.

Дівчина ділилася подробицями свого відпочинку в Instagram, тому регулярно публікувала в мережі свіжі фото і відео. Наприклад, показувала користувачам свої сніданки, спортивні машини, спілкування з подругами. Крім того, в stories українка скаржилася, що їй втретє за три дні доводилося змінювати готель.

Фото з Instagram українки Яни.
Скриншот відео
У Дубаї заарештували натовп дівчат.
Скриншот відео
Українка Яна позувала на пляжі.
Скриншот відео
Stories з Instagram українки Яни.
Скриншот відео
Українка Яна позувала в купальнику.
Скриншот відео

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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