Браян Остін Грін після розлучення з Меган Фокс завів роман із танцівницею – ЗМІ

У ЗМІ з'явилася інформація про те, що 47-річний голлівудський актор Браян Остін Грін, який нещодавно розлучився з відомою актрисою Меган Фокс, завів стосунки з 35-річною австралійською танцівницею Шарною Берджесс.

Так, пару помітили разом в аеропорту. Як повідомляє видання The Daily Mail, Грін і Берджесс вирушили на відпочинок на різдвяні канікули (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Також відомо, що раніше в одному з інтерв'ю танцівниця повідомляла, що її серце не вільне, але поки це не можна назвати стосунками.

Нагадаємо, Браян Остін Грін – американський актор. Найбільше відомий своєю роллю Девіда Сільвера в телесеріалі "Беверлі-Хіллз". Крім того, чоловік зіграв Дерека Різа в американському серіалі "Термінатор: Хроніки Сари Коннор".

Шарна Берджесс – австралійська бальна танцівниця, яка найбільш відома тим, що є професійною партнеркою та учасницею трупи в серії ABC Dancing with the Stars.

Танцівниця рідко показує своє особисте життя на публіку. Відомо, що вона зустрічалася з хореографом і танцюристом Полом Кіркландом. Пара розірвала стосунки 2015 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Браяна Остіна Гріна побачили в компанії моделі й зірки еротичного жанру Кортні Стодден.