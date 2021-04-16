Блогер прославився в мережі завдяки схожості з Гаррі Поттером. Відео

Музикант Фелікс Лало скористався своєю неймовірною схожістю з англійським актором Денієлом Редкліффом, який втілив на екрані роль Гаррі Поттера, і став популярним у мережі. Сам блогер називає себе неофіційним двійником всесвітньо відомого персонажа.

Коли в своїх роликах у Tik Tok Фелікс з'являється в круглих окулярах, з точно таким самим шрамом на лобі, то його практично неможливо відрізнити від справжнього Редкліффа в образі Гаррі (щоб подивитися фото та відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Я познайомився із всесвітом Гаррі Поттера досить пізно. Першу книгу про маленького чарівника я прочитав ще в дитинстві, але всю серію оцінив тільки через роки. Тоді ця історія заграла для мене новими фарбами. І якщо додати сюди ув'язнення вдома через карантин, то ось я вже сиджу в TikTok і знімаю ролики про свого двійника", – розповів Лало, з чого все почалося.

Користувачам подобається контент, який створює Фелікс Лало, адже на його акаунт у Tik Tok підписалися вже 1,3 млн осіб.

Кадр із ролика двійника Гаррі Поттера. Скриншот відео

Кадр із ролика неофіційного двійника Гаррі Поттера. Скриншот відео

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