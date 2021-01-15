Близькі творця 'Єралашу' Грачевського назвали винного в його смерті

Близька подруга померлого Бориса Грачевського Лариса Преторіус вважає, що в його смерті винна онлайн-лікарка, яка консультувала чоловіка, коли той лікувався вдома.

За її словами, до лікарні знаменитість прибув із 85-відсотковим ураженням легень. Про це Преторіус розповіла в інтерв'ю для видання "Московський комсомолець".

Так, жінка заявила, що онлайн-лікарка відмовляла Грачевського робити КТ, коли він близько 12 днів займався самолікуванням вдома.

Але все-таки творець "Єралашу" поїхав на обстеження, яке показало страшні результати.

Крім того, Преторіус додала, що ця ж "спеціалістка" довела дружину Грачевського Катерину до передінсультного стану, оскільки в жінки почалося розрідження крові, а "воно дуже погано впливає на серцево-судинну систему".

Як повідомляв OBOZREVATEL, дружина померлого Грачевського Катерина Білоцерківська залишила зворушливе послання чоловікові через свою соцмережу. Вона присвятила йому теплі слова і заявила, що не хоче жити без нього.