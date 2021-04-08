Бен Аффлек кардинально змінив імідж. Фото

Американський актор Бен Аффлек, який нещодавно розійшовся зі своєю коханою Анною де Армас, засвітився під час зйомок нового фільму "The Tender Bar", режисером якого виступив Джордж Клуні.

Знаменитість з'явився на публіці в абсолютно новому образі. Відповідні фото опублікували на фан-сторінці актора в Instagram (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Так, на знімках Аффлек грав у софтбол. Він вийшов на поле в помаранчевій футболці, чорних шортах, високих шкарпетках і кросівках Puma, і до того ж продемонстрував довге волосся, схудле тіло, а також збрив бороду.

Аффлек змінив імідж instagram/bendos_everyday

Аффлек здивував своїм зовнішнім виглядом instagram/bendos_everyday

Аффлек на зйомках нового фільму instagram/bendos_everyday

Коротко про знаменитість:

Бен Аффлек – американський актор кіно і телебачення, кінорежисер, сценарист і продюсер. Лауреат двох премій "Оскар": за оригінальний сценарій фільму "Розумниця Уілл Хантінг" і за фільм "Операції "Арго".

У 2017 році був номінований на антипремію "Золота малина" за роль у фільмі "Бетмен проти Супермена: На зорі справедливості".

Бен Аффлек – американський актор кіно і телебачення instagram/bendos_everyday

Як зараз виглядає Бен Аффлек instagram/bendos_everyday

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Аффлек більше не хоче вступати в стосунки з жінками. Знаменитість важко переживає розставання з актрисою Анною де Армас.

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