Бен Аффлек кардинально сменил имидж. Фото

Американский актер Бен Аффлек, который недавно расстался со своей возлюбленной Аной де Армас, засветился во время съемок нового фильма "The Tender Bar", режиссером которого выступил Джордж Клуни.

Знаменитость появился на публике в совершенно новом образе. Соответствующие фото опубликовали на фан-странице актера в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Так, на снимках Аффлек играл в софтбол. Он вышел на поле в оранжевой футболке, черных шортах, высоких носках и кроссовках Puma, и при этом продемонстрировал длинные волосы, похудевшее тело, а также сбрил бороду.

Аффлек сменил имидж instagram/bendos_everyday

Аффлек удивил своим внешним видом instagram/bendos_everyday

Аффлек на съемках нового фильма instagram/bendos_everyday

Коротко о знаменитости:

Бен Аффлек – американский актер кино и телевидения, кинорежиссер, сценарист и продюсер. Лауреат двух премий "Оскар": за оригинальный сценарий фильма "Умница Уилл Хантинг" и за фильм "Операции "Арго".

В 2017 году был номинирован на антипремию "Золотая малина" за роль в фильме "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости".

Бен Аффлек – американский актер кино и телевидения instagram/bendos_everyday

Как сейчас выглядит Бен Аффлек instagram/bendos_everyday

Напомним, ранее стало известно, что Аффлек больше не хочет вступать в отношения с женщинами. Знаменитость трудно переживает расставание с актрисой Аной де Армас.

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