Бабкін – про зради дружині: цю звичку було страшно міняти. Інтерв'ю

Obozrevatel Люди 06:00, 28.03.2021

Популярний український музикант Сергій Бабкін, який нещодавно зізнався, що зраджував дружину Сніжану, дав відверте інтерв'ю про особисте життя.

Чому артист зраджував і як відреагували на цю новину його шанувальники, Бабкін розповів ексклюзивно в матеріалі для OBOZREVATEL. Також музикант зізнався, яке самопочуття у нього після двох складних операцій на очах, і що прогнозують йому лікарі. Крім цього, Сергій розповів, скільки знадобиться ще грошей для повторних маніпуляцій через рідкісне захворювання очей.

Вітаємо вас із успішно пройденою операцією! Розкажіть, як ваше самопочуття зараз? Що прогнозують лікарі?

– Найголовніше, що ми встигли провести все оперативно. Через місяць було б уже пізно, так сказав лікар у Відні. І він нічого б уже не зміг зробити. Все дуже сприятливо склалося. Процес відновлення триватиме 2 місяці. Уже зараз я відчуваю колосальні зміни – зняв окуляри і читаю все без них. Тиждень тому пройшов обстеження в Україні і наші лікарі, побачивши результат, були просто в шоковому захваті, чому я безмежно радий!

Артист зізнався, що процес відновлення зору триватиме 2 місяці
Instagram Сергія Бабкіна

– Як відновлюєтеся після операції? Що протипоказано робити, і що частково обмежено? Як змінилося ваше життя після складних процедур?

– Після операції я 2 дні носив спеціальні окуляри і все! Нам в Україні це складно зрозуміти. Але у Відні все по-іншому: там інші можливості, інше обладнання, яке дозволяє тобі через 3-4 дні йти в зал, зніматися під яскравим світлом, пірнати, йти в лазню і т.д. Це просто космос!

– Ви писали, що операція, робота лікарів, препарати тощо обійшлися вам у 15 тисяч євро. У суму не входила реабілітація? Скільки загалом вам коштували разом з перельотами ці всі маніпуляції? І скільки ще знадобитися грошей для повторної процедури у Відні?

– Поки на все ми витратили 15 тисяч євро, це що стосується Відня. Було дуже багато всього в Україні, але це ми не встигали рахувати. Має бути ще одна поїздка до Відня, і до цієї суми плюс 7-8 тисяч євро.

– Ви розповідали, що більшу частину зору ви втратили. Скільки потрібно часу, щоб відновити?

– Зір відновився відразу ж через 2 дні після операції і ще йде процес. Я зараз бачу, як раніше.

Музикант розповів, скільки знадобиться ще грошей для повторних маніпуляцій через рідкісне захворювання очей
Instagram Сергія Бабкіна

– Чим найближчим часом дивуватимете шанувальників? Що готуєте?

– Мій новий сингл "Вона знає". Зараз народжується ідея відео до цієї пісні, а пізніше візьмемося до її зйомок. Ще 2 сингли вже готові. Також збираємося зіграти концерт із гуртом 5'nizza в Києві. Крім цього, є ідея зробити концертну програму з оркестром. Дуже багато творчих планів!

– У багатьох зірок шоу-бізнесу дуже щільний графік роботи. Чи вистачає часу на сім'ю? Як найчастіше проводите час удвох із дружиною? З дітьми?

– Ми вибудовуємо графік так, щоб їхати на 2-3 дні, а потім повертатися. Ми з дружиною дуже багато часу проводимо з сім'єю, оскільки рідні для мене завжди на першому місці. А зі Сніжкою ми 24/7 разом протягом 10 років, оскільки вона моя директорка, менеджерка. Усі графіки, таймінги, організації тощо – це все на ній. Ми так звикли, нам це подобається і отримуємо величезне задоволення одне від одного.

Бабкін зізнався, що для нього сім'я завжди буде на першому місці
Instagram Сергія Бабкіна

– Ваші діти, дивлячись на вас із дружиною, мріють також стати артистами? Чи в них інші захоплення?

– Наші діти не хочуть бути артистами. У них свій вибір, власне життя і шлях. Артур себе ще шукає. Веселина хоче бути візажисткою. Але це все так швидко змінюється, що поки рано говорити. Вони будуть тими, ким повинні бути. І ми не маємо права влазити, а тим паче переконувати.

– Поділіться враженнями про участь у "Лізі сміху"? Це ваш перший досвід як тренера?

– Ми давно хотіли одне одного: і ось усе вийшло! Я кайфую так, що не можу передати вам навіть на словах! Такий крутий досвід, він абсолютно новий для мене. Це зовсім інша сцена: тут не так, як у театрі, в музиці, зовсім по-іншому. З кожним ефіром я дедалі менше хвилююся і дедалі більше закохуюся в цей магічний простір.

Сергій розповів про участь у "Лізі сміху" й зізнався, в чому фішка його команд
Instagram Сергія Бабкіна

– Чим дивуватимете глядачів під час виступів із командами? Чи буде у вас якась фішка, яка відрізняє вас від інших тренерів?

– Моя фішка – це мої команди. Без перебільшення – вони найкращі! Я мріяв про те, щоб саме ці учасники обрали мене, і вони це зробили! Ми – одне ціле, дуже відчуваю їх, а вони мене.

Родзинка в наших командах, якщо можна так назвати, в щирості. Я ніколи нічого не граю в житті, і навіть у кріслі "Ліги сміху" максимально чесний з усіма. Нехай ці виходи на шоу і маленькі, але мені хочеться, щоб вони були максимально яскравими. Дивувати потрібно в першу чергу себе, і тоді інші будуть здивовані. Ось цим я і займаюся зі своїми командами: себе дивуємо і тішимо.

– На вашу думку, чому багато які партнери в парі зраджують?

– Я не хочу говорити про інших, завжди говорю про себе. Тому що це було моєю звичкою.

Я так жив ДО... І потім погнав по інерції, тому що міняти звичку – це здавалося страшно. Це ніби поміняти життя, а як це зробити, я не знав. Щоб змінити звичне життя, треба мати величезну сміливість, а в цьому мені допомогла Сніжана. Вона – мій Ангел, мій маяк! Я кардинально змінив своє життя і це мій безцінний досвід. Тепер я маю право говорити про це.

Бабкін заявив, що саме дружина Сніжана допомогла йому кардинально змінити життя
Instagram Сніжани Бабкіної

– Чому ви вирішили з дружиною розповісти про ваші сімейні проблеми на публіку?

– Проблем не буває, це отриманий досвід. Ми нічого не вирішували і не планували. Стратегії – це не про нас, якщо ви ще цього не зрозуміли. Це трапилося випадково. Але усі випадковості не випадкові. Ми давно зрозуміли, що готові про це розповісти і потроху говорили про це. Тому для нас це не було ефектом "вау": всі шанувальники, які з нами давно, знали це з сотні різних моїх інтерв'ю.

Як відреагували? Чесно – це не моя справа. Кожен відреагував у межах своїх переконань. Найголовніше, що цією правдою ми дали зрозуміти людям, що будь-які труднощі – це зростання. Будь-який біль можна трансформувати й забрати з нього енергію для свого зростання й розвитку. І полетіли сотні листів подяки на нашу адресу! Ми самі пройшли цю ситуацію 10 років тому. Зараз у нас все ідеально! Якщо ми таким відкриттям чимось допоможемо людям щось усвідомити, буду безмежно радий! Я за відкритість, чесність зі своїм глядачем, мені важливий цей зв'язок. Це видно з моєї творчості, з життя. А решта – нехай проходять повз. Головне – повз свого життя не пройти!

Нагадаємо, Бабкін усиновив сина дружини Сніжани від першого шлюбу Артура, коли дитині було 8 місяців. 11 травня 2008 року пара повінчалася, а через рік вони розписалися в РАГСі. У 2010-му в сім'ї з'явилася довгоочікувана дівчинка, яку назвали Веселіна. Заради близьких Сергій зав'язав із алкоголем. Влітку 2019 року музикант втретє став батьком. Він був присутній під час народження сина Єлисея.

Коротко про знаменитість:

  • Сергій Бабкін – український музикант, актор, автор і виконавець власних пісень. Він також є учасником гурту 5'nizza.

  • Музикант також був тренером шоу "Голос країни". У 5-му сезоні шоу "Танці з зірками" був учасником разом із дружиною Сніжаною Бабкіною. Наразі він тренер у гумористичному шоу "Ліга сміху".

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