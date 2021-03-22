Астаф'єва влаштувала екскурсію по сонячному Стамбулу. Фото
У країнська модель, співачка, актриса і телеведуча, колишня солістка групи NikitA Даша Астаф'єва провела онлайн-екскурсію по сонячному Стамбулу, записавши кілька stories.
Так, на своїй сторінці в Instagram вона поділилася з підписниками неймовірними видами, а також показала місцеві визначні пам'ятки Туреччини. Спочатку знаменитість відобразила повільний рух машин на дорозі, а потім продемонструвала спокійну і розслаблюючу атмосферу в місцевому кафе (щоб дивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).
"Тут знаходиться люстра з кришталю вагою 150 кг, подарована Ататюрку королевою Вікторією", – підписала Астаф'єва одну зі своїх stories, коли знову їхала в машині.
Відзначимо, що зірка активно веде блог в соціальних мережах, де ділиться найцікавішими подіями з життя, а також часто радує шанувальників кадрами в відвертому вбранні. Наприклад, недавно актриса позувала в нижній білизні з леопардовим принтом. Вона доповнила свій зухвалий образ золотистими рукавичками і масивним кольє на шиї.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Даша Астаф'єва поділилася з шанувальниками знімком, на якому продемонструвала свою фігуру в леопардовій білизні. Вона позувала на камеру перед дзеркалом.
Астаф'єва знялася в новій фотосесії і показала ефектні образи. Фотограф Сергій Сараханов на своїй сторінці в Instagram опублікував серію знімків, на яких артистка приміряла три різних вбрання.