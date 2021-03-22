Астафьева устроила экскурсию по солнечному Стамбулу. Фото

Украинская модель, певица, актриса и телеведущая, бывшая солистка группы NikitA Даша Астафьева провела онлайн-экскурсию по солнечному Стамбулу, записав несколько stories.

Так, на своей странице в Instagram она поделилась с подписчиками невероятными видами, а также показала местные достопримечательности Турции. Сначала знаменитость запечатлила медленное движение машин на дороге, а затем продемонстрировала спокойную и расслабляющую атмосферу в местном кафе (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Здесь находится люстра из хрусталя весом 150 кг, подаренная Ататюрку королевой Викторией", – подписала Астафьева одну из своих stories, когда снова ехала в машине.

Отметим, что звезда активно ведет блог в социальных сетях, где делится самыми интересными событиями из жизни, а также часто радует поклонников кадрами в откровенных нарядах. Например, недавно актриса позировала в нижнем белье с леопардовым принтом. Она дополнила свой дерзкий образ золотистыми перчатками и массивным колье на шее.

Даша Астафьева показала Стамбул. instagram.com/da_astafieva

Даша Астафьева провела экскурсию. instagram.com/da_astafieva

Даша Астафьева показала достопримечательности Стамбула. instagram.com/da_astafieva

Даша Астафьева показала достопримечательности Турции. instagram.com/da_astafieva

Как сообщал OBOZREVATEL: