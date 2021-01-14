Армі Хаммер відмовився від головної ролі у фільмі після скандалу з канібалізмом

Американський актор Армі Хаммер після скандалу з канібалізмом більше не претендує на головну роль у фільмі Shotgun Wedding.

Про рішення відмовитися зіграти партнера Дженніфер Лопес у новій стрічці актор заявив в середу, 13 січня, пише Shotgun Wedding.

Причиною рішення Хаммер назвав те, що не може залишити своїх дітей на чотири місяці для зйомок за кордоном.

"Я не відповідаю на ці маревні заяви, але у світлі злісних і помилкових онлайн-атак проти мене я не можу залишити своїх дітей на 4 місяці і виїхати на зйомки в Домініканську Республіку", – сказав він.

Представники студії Lionsgate прокоментували рішення актора. Там зазначили, що це була його ініціатива, тому кіновиробникам не залишалося нічого, окрім як підтримати Хаммера.

"З огляду на те, що зйомки мають скоро розпочатися, Армі попросив дозволити йому вийти з проєкту, і ми підтримуємо його в цьому рішенні", – відзначили в Lionsgate.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, американського актора Армі Хаммера запідозрили в канібалізмі після того, як у мережі з'явилося листування, яке артист імовірно вів з якоюсь жінкою.