Американського актора Армі Гаммера запідозрили в канібалізмі після того, як у мережі з'явилося листування, яке артист, імовірно, вів із невідомою жінкою.

Про це повідомляє видання Just Jared. За словами інсайдерів, скриншоти діалогу з'явилися у Twitter. У ньому Армі нібито зізнавався співрозмовниці, що йому подобається, коли його називають "татком". Окрім того, він заявляв, що мріє "випити кров жінки" і навіть "з'їсти її". Гаммер також ділився своїми сексуальними БДСМ-фантазіями (фото дивіться нижче).

"Це так жорстко. Думати, що тримаю твоє серце і контролюю його биття", – писав Армі, зізнавшись, що колись вирізав шматочок серця тварини, поки воно було ще живим, і з'їв його.

У мережу потрапило дивне листування Гаммера з дівчиною Twitter-акаунт tevinauguste

Однак інсайдери зазначили, що доказів автентичності листування актора з жінкою немає. Тому багато шанувальників артиста вважають, що це підробка.

Нагадаємо, що в липні 2020 року Гаммер розлучився з дружиною Елізабет Чемберс після 10 років шлюбу. Тоді ж актор потрапив у скандал, коли його викрили в секс-листуванні з росіянкою. Армі нібито надсилав дівчині знімки інтимного характеру, просив називати його "татусем" і просив її підписати з ним договір про нерозголошення.

Армі Гаммер і Елізабет Чемберс dailysoapdish.com

Армі Гаммер відомий за фільмами "Соціальна мережа", "Білосніжка: Помста гномів", "Самотній рейнджер", "Агенти А.Н.К.Л." і "Назви мене своїм ім'ям".

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