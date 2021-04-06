Alyona Alyona зізналася, скільки українські зірки платять їй за авторську пісню

Популярна українська реп-виконавиця Alyona Alyona встигає писати хіти для інших знаменитостей, незважаючи на свій щільний робочий графік. Так, ціна однієї пісні обходиться зіркам в кілька тисяч доларів.

Цією інформацією співачка поділилася в програмі " Неймовірна правда про зірок" на каналі СТБ (щоб подивитися фото та відео, доскрольте до кінця сторінки). Вона розповіла, що такі артисти як Тіна Кароль, MONATIK та Alekseev зверталися до неї за свіжими композиціями.

"Кілька тисяч доларів за одну пісню... Останній раз ми відправляли роботу Alekseev, а раніше MONATIK. Пісні, які я писала для Тіни, вона частково змінила. Але мені подобаються її треки " Вільна" і "Вабити", – сказала Alyona Alyona .

Крім цього, селебреті не стала приховувати, що продовжує жити в орендованій квартирі разом з подругою, оскільки так виходить значно дешевше. Зірка впевнена, що завойовувати любов глядачів і популярність потрібно хорошою творчістю, а не зайвим пафосом.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, скільки Тіна Кароль заробляє на карантині. Вона вже більше року є обличчям масштабної рекламної кампанії дорогоцінних прикрас ювелірного бренду "Укрзолото". Як вдалося з'ясувати журналістам, зірка з таким ім'ям за довготривалу кампанію може запросити і 100 000, і 200 000 доларів.