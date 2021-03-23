Alyona Alyona скинула 10 кг з обіцяних 29. Відео

Популярна українська реп-виконавиця Alyona Alyona на свій день народження в минулому році дала обіцянку, що схудне на 29 кілограм. Дівчина на шляху до своєї мети, адже їй уже вдалося скинути 10.

Цими подробицями знаменитість поділилася в коментарі для програми " Зірковий шлях" на каналі "Україна" (щоб подивитися фото та відео, доскрольте до кінця сторінки). Вона додала, що продовжує старанно працювати над своєю фізичною формою.

"Я схудла на десять кілограмів і закріпила цей результат. Продовжую працювати над цим і зараз", – заявила Alyona Alyona.

Артистка активно веде блог в соціальних мережах, де не боїться демонструвати пишні форми у відвертій білизні. Наприклад, раніше вона влаштувала фотосесію в чорному мереживному вбранні, яке підкреслило великі груди.

Скріншот відео.

Коротко про знаменитість:

Alyona Alyona – українська хіп-хоп і реп-виконавиця. Тексти пише з дитинства, однак для широкої публіки представила їх тільки в віці 27 років, коли почала викладати відео на YouTube.

8 квітня 2019 року було випущено дебютний альбом виконавиці під назвою "Пушка". У 2020 році була учасницею шоу "Танці з зірками".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Цибульська зізналася, завдяки чому схудла на 13 кг. Вона поділилася своїм унікальним методом, якому посприяли Дженніфер Лопес і "Новий канал".