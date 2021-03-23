Аліна Гросу несподівано стала брюнеткою і показала фото

Популярна українська співачка Аліна Гросу продемонструвала новий імідж – вона стала брюнеткою.

Результатами сміливого перевтілення виконавиця поділилася на своїй сторінці в Instagram, опублікувавши відповідні знімки. Артистка позувала з короткою стрижкою, а доповнила сміливий образ червоною помадою і виразним макіяжем очей (щоб дивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Крім того, на знаменитості була шкіряна спідниця з поясом, напівпрозора блузка з довгим рукавом і чорний мереживний бюстгальтер.

"Захотілося додати трохи Франції в стиль... Як вам такий образ?" – поцікавилася зірка.

Однак не всі шанувальники оцінили новий колір волосся, заявляючи, що блондинкою вона виглядала ефектніше:

"Світленькою було набагато краще", "Я так чекала цих фотографій! Вам, до речі, дуже навіть личить", "Чорний не личить. А в цілому красуня", "Чорний точно не ваш", "Блондинкою краще!", "Мені здається, вам дуже личить цей стиль і колір".

Нагадаємо, Аліна Гросу – українська співачка, яка працює в стилях танцювальна музика і поп-рок. Вперше на українській сцені з'явилася в 4-річному віці.

Як повідомляв OBOZREVATEL , раніше Камінська здивувала кардинальною зміною іміджу. Вона поділилася з шанувальниками чорно-білим знімком, на якому з'явилася з чубчиком і коротким волоссям.