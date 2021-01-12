"Секс у великому місті": найстильніші образи героїнь

З моменту виходу останнього сезону "Сексу у великому місті" пройшло вже цілих 16 років, але деякі канонічні наряди головних героїнь серіалу досі залишаються в тренді.

Стрімінговий сервіс HBO готує продовження "Сексу у великому місті" з головними героїнями Керрі, Шарлоттою і Мірандою. А це значить, що ми знову побачимо знамениті спідниці-пачки Керрі і легендарну сумочку Fendi Baguette, штанні костюми Міранди і інші нові образи красунь з культового серіалу. OBOZREVATEL вирішив згадати найкращі образи героїнь з минулих сезонів, які стали іконами стилю тих часів.

Жіночні вбрання Керрі надихали багатьох глядачок серіалу змінити своє ставлення до каблуків і суконь і нарешті їх полюбити. Спідниці, що розлітаються, глибокі вирізи, що підкреслюють груди, приталені сукні, шубки та сумочки – все це незмінна риса всіх нарядів улюбленої всіма Бредшоу.

Керрі в мінісукні Кадр з серіалу "Секс у великому місті"

Пишна спідниця Керрі Кадр з серіалу "Секс у великому місті"

Біла сукня міді Керрі Кадр з серіалу "Секс у великому місті"

Керрі в сукні принцеси Кадр з серіалу "Секс у великому місті"

Незвичайний образ Керрі Кадр з серіалу "Секс у великому місті"

Керрі в шубці Кадр з серіалу "Секс у великому місті"

Керрі в спідниці-пачці Кадр з серіалу "Секс у великому місті"

Найграйливіший образ Саманти – рожевий топ в клітку і такий же низ, актуальний і сьогодні на відпочинку, пікніку або на барбекю з друзями.

Самий грайливий образ Саманти Кадр з серіалу "Секс у великому місті"

Чоловічі луки Міранди надихали не меншу кількість шанувальників серіалу, ніж жіночні вбрання Керрі. Так, її костюми, образи зі штанами та брутальний, трохи недбалий вигляд, навіть зараз знаходяться на піку популярності.

Міранда в пальто оверсайз і штанях прямого крою. Кадр з серіалу "Секс у великому місті"

Провокаційне плаття вихованої Шарлотти, в якому вона вирішила "піти у відрив", також назавжди запам'яталося шанувальникам "Сексу у великому місті".

Провокаційне плаття Шарлотти Кадр з серіалу "Секс у великому місті"

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі показали тизер продовження серіалу "Секс у великому місті". Цікаво, що новий сезон буде складатися з 10 епізодів. Зйомки почнуться вже майбутньою весною в Нью-Йорку.