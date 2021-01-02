Василя Ланового госпіталізували з коронавірусом

Російський актор і народний артист СРСР Василь Лановий госпіталізований із коронавірусом.

Як повідомляє РІА Новини з посиланням на директора Театру ім. Вахтангова Кирила Крока, в артиста нормальне самопочуття, а причину госпіталізації назвали саме вік зірки – Лановому 86 років.

За словами дружини Ланового Ірини Купченко, яка також заразилася коронавірусом, вони вирішили не ризикувати і покласти артиста в клініку для підтримки стану здоров'я. Сама ж акторка вирішила не лягати в лікарню. Вона пройде додаткове обстеження з КТ.

Василь Лановий та Ірина Купченко. ria.ru

Як повідомляють ЗМІ, всі вистави з ролями Ланового будуть замінені іншими акторами.

До речі, Василь Лановий прославився в кіно завдяки фільмам: "Офіцери", "Сімнадцять миттєвостей весни" і багато інших. А 1985 року Лановий був удостоєний звання народного артиста СРСР.

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